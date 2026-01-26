Musetti Djokovic nel mirino | Nole sarà riposato ma spero di spingerlo al limite

Luca Musetti si prepara ad affrontare Novak Djokovic, consapevole della sfida che lo attende. Dopo aver conquistato i quarti di finale in tutti e quattro gli Slam, l’italiano si confronta con un avversario che, nonostante il riposo, resta tra i più forti del circuito. La partita promette di essere una verifica importante per entrambe le parti, con Musetti che mira a spingere il serbo al limite e continuare il suo percorso nel torneo.

La mano puntata sulla tempia, questione di cuore, come quello che ha tatuato sul braccio, riproduzione fedele di un suo elettrocardiogramma, anche tanto di testa. Lorenzo Musetti, a 23 anni ha già raggiunto almeno i quarti di finale in tutti e quattro gli Slam. E lo ha fatto con i suoi tempi, senza clamore, senza farsi mettere fretta. Ha fatto la sua vita, si è costruito una famiglia e adesso si gode i frutti della maturità: “Sono molto orgoglioso di me stesso. Conosco molto bene Fritz, abbiamo già avuto tante battaglie tra noi e l'ultima volta, a Torino, aveva vinto lui – ha detto a Jim Courier ancora sul campo -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

