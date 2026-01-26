Lorenzo Musetti si distingue per una prestazione significativa all’Australian Open, dimostrando una mentalità diversa e una maturità in crescita. La sua vittoria su Fritz rappresenta un passo importante nel percorso verso il terzo posto mondiale, con uno sguardo anche alla sfida contro Djokovic. Un esempio di come la determinazione e il metodo possano fare la differenza nel tennis professionistico.

Una lezione di tennis. Non si può definire in altro modo la nuova prestazione di Lorenzo Musetti all’Australian Open. L’azzurro conquista per la prima volta i quarti di finale a Melbourne superando Taylor Fritz per 6-2 7-5 6-4. Tre set perfetti, favoriti anche dai problemi fisici che lo statunitense si porta dietro da un pò di tempo. Adesso per il carrarino ci sarà Novak Djokovic, ai quarti senza nemmeno scendere in campo per il forfait di Jakub Mensik. L’ultimo game della partita è stato l’emblema di una sfida dominata da Musetti dall’inizio alla fine: servizio tenuto a zero, quattro punti, un ace e tre smorzate consecutive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Musetti dà lezioni di tennis e domina Fritz: “Qui con una mentalità diversa”. La sfida a Djokovic vale il terzo posto mondiale

Musetti domina Fritz in tre set e vola ai quarti degli Australian Open. Sfiderà DjokovicLorenzo Musetti si impone su Taylor Fritz in tre set e avanza ai quarti di finale degli Australian Open.

