musetti asfalta fritz ora djokovic sinner fa suo il derby con darderi

Lunedì all'Australian Open vede protagonisti gli italiani nel singolare maschile: Musetti supera Fritz, mentre Djokovic si prepara ad affrontare Sinner, che ha vinto il derby con Darderi. Due azzurri qualificati ai quarti di finale, con la possibilità di incontrarsi in semifinale, confermando la buona forma del tennis italiano in questa edizione del torneo.

E’ tutto azzurro il lunedì australiano: due italiani nei quarti di finale e con la possibilità di sfidarsi in una semifinale tutta azzurra. Lorenzo Musetti ha strapazzato in tre set Taylor Fritz e nei quarti di finale giocherà una sfida affascinante contro Nole Djokovic. Il serbo sarà fresco per non aver giocato gli ottavi grazie al ritiro di Jakub Menisk per problemi agli addominali. Fritz non è apparso al meglio per un problema al ginocchio, ma Lorenzo ha pensato solo a giocare e dopo aver annullato una palla break nel primo gioco ha strappato due volte il servizio all’avversario chiudendo il primo set 6-2, nel secondo set più equilibrato Fritz chiede l’intervento del medico per avere un antidolorifico, resiste fino al 5-5 ma poi cede anche il secondo set all’azzurro. 🔗 Leggi su Panorama.it

