Musetti ai quarti degli Australian Open con dedica speciale | Difficile parlare quando la vita bussa

Lorenzo Musetti ha raggiunto i quarti di finale agli Australian Open, dedicando la vittoria a Simone Tartarini e Damiano Fiorucci, costretti a tornare in Italia nei giorni scorsi. Dopo la partita contro Taylor Fritz, Musetti ha commentato che è difficile parlare quando la vita presenta delle sfide. Un gesto di riconoscenza e solidarietà in un momento importante della sua carriera, che sottolinea il valore dell’affetto e del supporto nei momenti difficili.

Lorenzo Musetti dopo la vittoria con Taylor Fritz ha pensato a Simone Tartarini e Damiano Fiorucci, coach e preparatore costretti al rientro in Italia nei giorni scorsi.

SUPERSONICO! Lorenzo Musetti travolge Fritz e sfiderà Djokovic ai quarti degli Australian Open!Lorenzo Musetti si è imposto con successo contro Fritz, accedendo ai quarti di finale degli Australian Open 2026.

Musetti domina Fritz in tre set e vola ai quarti degli Australian Open. Sfiderà DjokovicLorenzo Musetti si impone su Taylor Fritz in tre set e avanza ai quarti di finale degli Australian Open.

Lorenzo Musetti è sempre più Il Magnifico. L'azzurro, virtualmente numero 3 del mondo, ha dominato lo statunitense Fritz, sconfitto in tre set, ed è volato ai quarti degli Australian Open dove sfiderà Djokovic.

Musetti domina Fritz in tre set e vola ai quarti degli Australian Open. Sfiderà DjokovicLorenzo Musetti è sempre più Il Magnifico. L'azzurro, virtualmente numero 3 del mondo, ha dominato lo statunitense ... msn.com

