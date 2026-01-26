Muro Conte allo Stadium | Napoli di ferro nella tempesta non molliamo

Dopo la partita contro il Torino, Antonio Conte ha sottolineato la forza del Napoli, definendolo una squadra solida e resistente. Nonostante il risultato pesante, il tecnico ha evidenziato come la squadra mantenga la determinazione e la compattezza, anche nelle situazioni più difficili. Le parole di Conte riflettono la volontà di continuare a lottare e migliorare, dimostrando un carattere forte e un impegno costante.

> Il risultato pesa, lo Stadium canta, ma Antonio Conte esce da Torino stringendo forte i suoi giocatori. È un Conte emotivo e combattivo quello che si presenta dopo il 3-0 contro la Juventus, raccontato da Chiara Zucchelli, inviata a Torino per il Corriere dello Sport. «Io i miei me li tengo cari cari e li ringrazio. Ma sappiano, e lo sanno, che la tempesta non è finita», dice il tecnico azzurro, mentre lo stadio lo provoca con il coro "salta con noi". La batosta si sente, come aveva ammesso poco prima anche Di Lorenzo, ma Conte rivendica la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile in una situazione di emergenza estrema.

