Moviola Juve Napoli CorSport | Agli azzurri mancano due rigori uno è clamoroso

La moviola della partita tra Juve e Napoli analizza le decisioni arbitrali, evidenziando come agli azzurri siano stati negati due rigori, uno dei quali appare particolarmente evidente. Secondo il Corriere dello Sport, tali episodi avrebbero potuto influenzare l’esito dell’incontro, sollevando discussioni sulle valutazioni arbitrali e sulla gestione delle situazioni di gioco. Un’analisi approfondita delle immagini e delle decisioni prese durante la gara.

. Così i giornali sull'operato di Mariani e Doveri. La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport reputano insufficiente la prova dell' arbitro Mariani e del Var Dover in Juve Napoli: il focus e sulla mancata concessione del calcio di rigore per il contatto tra Bremer e Hojlund nel primo tempo. GAZZETTA 5,5 – « Check sul gol di David (23') per possibili offside e fallo di Thuram su Di Lorenzo: tutto regolare. Meno certezze al 39' con due contatti, Bremer-Hojlund e Kalulu-Vergara: focus sul primo, cravatta piuttosto evidente sul danese che poteva essere punita con il calcio di rigore (il Var Doveri poteva richiamare).

