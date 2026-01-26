Moviola Juve-Napoli Cesari | Doppio rigore per gli azzurri nella stessa azione

L'episodio della moviola durante Juve-Napoli ha suscitato discussioni: nel finale del primo tempo, Hojlund e Vergara sono stati entrambi atterrati nell’area bianconera, ma né l’arbitro né il VAR hanno ritenuto opportuno intervenire. Questo episodio ha attirato l’attenzione sulla gestione delle decisioni in situazioni complesse e sulla valutazione delle azioni in campo. Di seguito, un’analisi dettagliata dell’accaduto e delle implicazioni per la gara.

Ha fatto molto discutere l'episodio da moviola avvenuto sul finire del primo tempo di Juve-Napoli. Nella stessa azione sia Hojlund che Vergara sono stati atterrati nell'area bianconera, senza però che nè l'arbitro, nè il Var siano intervenuti. L'ex arbitro internazionale Graziano Cesari, nel corso di Pressing in onda su Canale 5, ha analizzato l'accaduto: "Richiesta di rigore per il Napoli sull’1-0: rimangono a terra prima Hojlund e poi Vergara. Possiamo parlare di doppio rigore. Hojlund davanti a Bremer che lo incravatta, la palla poi potrebbe arrivare a Vergara che però viene abbattuto da Kalulu.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Durante il primo tempo della partita tra Napoli e Juventus, Hojlund e Vergara sono stati entrambi coinvolti in un episodio in area bianconera.

