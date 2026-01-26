Movida ' fracassona' | tutte le sanzioni e i sequestri tra centro storico e Fuorgrotta

La Polizia Municipale di Napoli continua a monitorare le aree della movida tra il centro storico e Fuorigrotta, intervenendo con sanzioni e sequestri per garantire il rispetto delle normative e mantenere la sicurezza pubblica. Gli interventi mirano a tutelare il decoro urbano e a prevenire comportamenti che possano compromettere la qualità della vita nelle zone più frequentate della città.

Prosegue l’azione di controllo del territorio della Polizia Municipale di Napoli, volta a garantire il rispetto delle norme amministrative, la tutela del decoro urbano e la sicurezza nelle zone della movida. Gli interventi, che hanno visto la collaborazione dell'Arma dei Carabinieri in alcune aree critiche, hanno interessato il centro storico e i quartieri della zona flegrea. L’attività ha portato alla contestazione di 14 violazioni amministrative per un valore complessivo di circa 16.000 euro. Rifiuti di ogni tipo riemersi nel porto. Sei tonnellate di materiale: di cosa si tratta .🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Napoli, controlli alla movida: sanzioni e sequestri al centro storico Leggi anche: Movida sicura, controlli a tappeto nel weekend: denunce e sequestri nel centro storico Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Movida a Napoli, l’ira dei residenti: Ordinanza scaduta, non si dorme: ora subito nuove regole.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.