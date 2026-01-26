La Polizia Municipale di Napoli intensifica i controlli nelle zone della movida, con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle norme, tutelare il decoro urbano e garantire la sicurezza dei cittadini. Le attività di monitoraggio e verifica, svolte anche dai carabinieri, sono parte di un’azione continua per mantenere un ambiente civile e rispettoso in tutta la città.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue l’azione di controllo del territorio della Polizia Municipale di Napoli, volta a garantire il rispetto delle norme amministrative, la tutela del decoro urbano e la sicurezza nelle zone della movida. Gli interventi, che hanno visto la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri in alcune aree critiche, hanno interessato il centro storico e i quartieri della zona flegrea. Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata, in un’operazione congiunta con i Carabinieri, hanno operato nel cuore dei Quartieri Spagnoli, concentrandosi in particolare su vico Lungo Gelso, vico Tre Regine e vico Due Porte a Toledo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Movida, controlli polizia locale e carabinieri a Napoli

