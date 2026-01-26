Motonautica un anno da record | premiati tutti i campioni al Coni

La cerimonia al Coni ha celebrato i successi della motonautica italiana, premiando i campioni che hanno contribuito a un anno da record. L’evento ha anche rappresentato un momento di riflessione sulla situazione attuale di questa disciplina nel nostro paese, evidenziando i risultati ottenuti e le prospettive future. Un’occasione per condividere attraverso riconoscimenti ufficiali l’impegno e la passione che caratterizzano il settore.

Una cerimonia che è stata anche l'occasione per fare il punto sulla salute della motonautica italiana. Il Presidente della Fim Giorgio Viscione ha fatto il punto dopo un anno di mandato e ribadito alcune linee di sviluppo precise, nella premazione degli atleti che si sono distinti nel 2025 che si è tenuta al Coni, nel suggestivo Salone d'onore. L'idea della Fim è quella di favorire la crescita della Motonautica come sport di base in linea con gli indirizzi di Sport e Salute, sviluppare il movimento sportivo e accompagnarne l'evoluzione nel tempo attraverso la ricerca di accordi territoriali, avvicinare le varie discipline sportive ad un pubblico sempre più ampio, rafforzare ulteriormente la struttura della Federazione Italiana Motonautica.

