motociclismo dalla porta riparte dal team promodriver

Dalla Porta torna a correre con il Team Promodriver. Dopo aver lavorato insieme in passato, il pilota italiano riprende il percorso nel motociclismo con l’obiettivo di consolidare la propria esperienza e continuare a competere ai massimi livelli. La collaborazione, che si concretizza dopo un’attesa, rappresenta un passo importante per entrambe le parti, con l’intento di affrontare la nuova stagione con determinazione e professionalità.

Prato, 26 gennaio 2026 – “Avremmo voluto concretizzare l'accordo con Promodriver da tempo, ma non è purtroppo stato subito possibile. Quest'anno ho cercato di spingere a più non posso in questa direzione e alla fine sono veramente contento che sia arrivato. Mi aspetto di ottenere il miglior risultato possibile: penso che il team sia il migliore del CIV”. Si è presentato così, Lorenzo Dalla Porta, alla sua presentazione ufficiale come nuovo pilota del Team Promodriver, pronto a dare battaglia nel corso del Campionato Italiano Velocità 2026. E' stato già ufficializzato il calendario della competizione: il pilota di Montemurlo esordirà il prossimo 25 aprile (con “gara 2” fissata per il giorno successivo) sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, mentre il secondo round si terrà al Mugello (9 e 10 maggio prossimi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lorenzo Dalla Porta torna in pista con il Team Promodriver, pronta a disputare il round di Misano nel Campionato Italiano Velocità 2026.

