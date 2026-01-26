Morto travolto dalla metro il figlio dell' attore Oreste La famiglia | Tragedia evitabile

Il 24enne Davide Lionello, figlio dell’attore Oreste, è stato tragicamente investito da un treno della metro A a Roma. La famiglia afferma che l’incidente sarebbe potuto essere evitato, poiché il giovane era in cura per una patologia psichiatrica. La vicenda apre riflessioni sulla sicurezza e sulla tutela delle persone con problemi di salute mentale nei contesti pubblici.

Davide Lionello, 52 anni, figlio del noto attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto dopo essere stato investito da un vagone della metro A a Roma. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 25 gennaio. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l'uomo si sarebbe calato volontariamente sui binari pochi istanti prima del passaggio del treno. L'impatto ha provocato l'immediata interruzione del servizio sulla linea A, all'altezza della fermata Subaugusta, per consentire gli accertamenti della polizia e le operazioni di soccorso. La circolazione è ripresa solo diverse ore dopo l'accaduto e i testimoni convergono sull'ipotesi di un gesto intenzionale.

