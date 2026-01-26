È deceduto Carlo Cecchi, riconosciuto attore e regista di rilievo nel panorama teatrale italiano. La sua carriera, caratterizzata da un impegno costante e da una significativa produzione artistica, ha lasciato un segno importante nel mondo dello spettacolo. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il teatro italiano, lasciando un’eredità che continuerà a influenzare le future generazioni di artisti.

È morto l’attore Carlo Cecchi È morto Carlo Cecchi, attore e regista tra i più importanti del teatro italiano.. Nato a Firenze nel 1939, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 25 gennaio.. E’ stato trovato senza vita nella sua abitazione di Campagnano, alle porte di Roma.. Protagonista nel mondo del teatro, interpretò Finale di partita di Samuel Beckett, e ha attraversato il cinema d’autore scegliendo registii lontani dai circuiti commerciali, come nel caso Di Morte di un matematico napoletano di Mario Martone.. Nel corso della carriera ha lavorato, tra gli altri, con Cristina Comencini, Bernardo Bertolucci, Ferzan Özpetek, Pupi Avati e Valeria Golino. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

