Morlupo crolla una palazzina inagibile L’uomo creduto disperso | Ho sentito uno scricchiolio

A Morlupo, una palazzina inagibile è crollata, con un uomo disperso dopo aver sentito uno scricchiolio. Sono state avviate le ricerche tra le macerie, con evacuazioni nelle abitazioni vicine. I residenti segnalano che l’edificio non è stato messo in sicurezza dal 2008, sollevando preoccupazioni sulla gestione della sicurezza edilizia nella zona.

Documenti tra le macerie e ricerche per ore, poi l’arrivo dell’uomo. Evacuate altre abitazioni. I residenti denunciano: “Nessuna messa in sicurezza dal 2008”.🔗 Leggi su Fanpage.it Roma, crolla palazzina abbandonata a Morlupo: si cerca una personaA Morlupo, in provincia di Roma, si è verificato il crollo di una palazzina abbandonata, abitata da un extracomunitario. Morlupo, crolla una palazzina: si cerca una persona sotto le macerieA Morlupo, vicino Roma, si sono susseguite ore di apprensione dopo il crollo di una palazzina abbandonata, dove si sospetta ci fosse una persona extracomunitaria. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Morlupo, crolla palazzina abbandonata: nessun ferito; Morlupo, crolla una palazzina abbandonata: si cerca un uomo tra le macerie. Arcinazzo, esplode bombola del gas: morto un pensionato; Crollo di una palazzina abbandonata a Morlupo: forse una persona all'interno; Roma, crolla palazzina abbandonata a Morlupo: si cerca una persona. Morlupo. Crolla una palazzina in stato di abbandono. Tra le macerie forse una personaSi tratta di un uomo senza fissa dimora che aveva trovato rifugio nell'edificio. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri ... rainews.it Morlupo, crolla una palazzina: si cerca una persona sotto le maceriePaura e ore di ansia nel Comune di Morlupo, alle porte di Roma, per il crollo di una palazzina in stato di abbandono dove viveva una persona ... iltempo.it #Morlupo: crolla palazzina, #VigiliDelFuoco intervenuti con unità cinofile Ricerche sotto le macerie per escludere vittime. L'edificio, fatiscente, era stato sgomberato ma era abitato da una persona, poi rintracciata x.com Morlupo, crolla una palazzina abbandonata. I Vigili del Fuoco al lavoro per cercare un extracomunitario tra le macerie - facebook.com facebook

