Matteo Moretto ha commentato le prospettive di mercato del Milan, sottolineando che non si può escludere completamente la possibilità di ulteriori movimenti. In particolare, ha menzionato la possibile partenza di Nkunku e le implicazioni che ciò potrebbe avere sulla strategia della squadra. Le sue parole, condivise in un video su YouTube, offrono uno sguardo aggiornato sulle trattative in corso e sulle eventuali mosse dell’ultimo minuto.

Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha parlato dei possibili movimenti del Milan in questi ultimi giorni della sessione invernale di trattative in un video pubblicato sul canale 'YouTube' del collega Fabrizio Romano. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni. "Io non me la sento di dire che il mercato del Milan è chiuso al 100% da qui alla fine. Perché secondo me bisogno capire se davanti qualcuno può partire, se ci saranno delle offerte, se arriveranno delle opportunità per gli attaccanti che sono attualmente nella rosa del Milan. Ovviamente faccio riferimento soprattutto a Christopher Nkunku". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Moretto: "Non me la sento di dire che il mercato del Milan è chiuso al 100%. Se parte Nkunku …"

Infortuni Milan, Nkunku ancora a parte. Problemi anche per Loftus-Cheek. E il mercato …L'infortunio di Nkunku prosegue, con il centrocampista ancora a riposo.

Mercato, Di Stefano: “Se arriva un’offerta seria per Nkunku il Milan lo cede”Peppe Di Stefano, noto inviato di Sky per il Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva in cui ha commentato la situazione di Nkunku.

