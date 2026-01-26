Monza racconta la storia della maestra Bigia sorella del celebre artista Bucci

Monza presenta la storia della maestra Bigia, sorella del noto artista Bucci. La sua tela, considerata a lungo perduta, è stata ritrovata e restaurata nel 2024, mantenendo la cornice originale grazie agli interventi del Comune di Bresso. Questo ritrovamento rappresenta un importante tassello nel patrimonio culturale locale, offrendo uno sguardo sulla vita e l’opera di una figura significativa nel contesto artistico e storico della zona.

La tela è stata ritenuta a lungo scomparsa ma è poi è stata ritrovata e restaurata nella sua cornice originale a cura del Comune di Bresso nel 2024. Dove oggi è custodita nel municipio della città. I Musei civici di Monza omaggiano Emilia, soprannominata "la Bigia", di professione insegnante presso la scuola elementare di Bresso e sorella del celebre artista Anselmo Bucci, e lo fanno esponendo fino al 15 marzo il dipinto "La scuola della Bigia". Una tela che è quasi un'istantanea sulla quotidianità di inizio secolo. Il prestito dell'opera consente di arricchire il percorso espositivo della mostra in corso ai Musei civici Anselmo Bucci.🔗 Leggi su Monzatoday.it

