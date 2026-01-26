Montecreto e Lama Mocogno importanti lavori di rinnovo della rete elettrica

Inrete Distribuzione Energia, parte del Gruppo Hera, avvierà da lunedì 26 gennaio lavori di rinnovo della rete elettrica nei comuni di Montecreto e Lama Mocogno. L’intervento mira a migliorare l’affidabilità e la qualità dell’erogazione dell’energia elettrica, coinvolgendo le aree interessate in modo diretto e programmato. Si consiglia di consultare eventuali comunicazioni ufficiali per dettagli e aggiornamenti sul cronoprogramma dei lavori.

Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera, da lunedì 26 gennaio inizierà un importante intervento di rinnovo sulla rete elettrica che interesserà i territori comunali di Montecreto e Lama Mocogno.In particolare, due dorsali aeree saranno rinnovate da conduttori nudi a cavo isolato.

