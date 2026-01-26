Monreale Francesco Pio Magnasco trionfa alla mostra avicola | 4 titoli e il best in show

Francesco Pio Magnasco, giovane allevatore di Monreale, si è distinto alla prima edizione interregionale della mostra avicola e colombofila, vincendo quattro titoli e il riconoscimento di best in show. L’evento, che ha riunito le più importanti realtà del settore, ha rappresentato un'importante occasione di valorizzazione per i giovani allevatori locali e regionali.

Il ragazzo ha conquistato ben quattro titoli di campione di razza e un prestigioso best in show (campione di mostra). Gli esemplari presentati sono stati valutati dai giudici federali della Federazione Italiana delle Associazioni Avicole (FIAV). "È un'emozione vivere ogni anno questo momento", racconta Francesco con entusiasmo. "La nostra è una passione sana e genuina. Per una settimana all'anno ci ritroviamo tutti insieme, appassionati iscritti all'associazione, per condividere questa esperienza. Grazie ai giudici federali riusciamo a portare avanti le varie razze e a preservarne la tutela". L'allevamento avicolo non è una passione molto diffusa, ma gli organizzatori stanno lavorando per farla conoscere.

