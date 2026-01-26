Il team italiano di ciclocross si prepara ai Mondiali di Hulst, in programma domenica 1 febbraio 2026. Dopo la recente vittoria di Van Der Poel a Hoogerheide, l’attenzione si concentra sui convocati italiani, pronti a sfidare il favorito olandese. La competizione rappresenta un momento importante per gli atleti italiani, che si confrontano con i principali rivali internazionali in una gara che promette di essere molto combattuta.

Roma, 26 gennaio 2026 - Tutti contro Mathieu Van Der Poel, a maggior ragione dopo l'acuto di ieri a Hoogerheide buono a mettere le mani sulla Coppa del Mondo di ciclocross: domenica 1 febbraio, praticamente contro ogni pronostico, tutti proveranno a battere l'olandese nei Mondiali di Hulst. Anche l' Italia, che annuncia i propri convocati (con allegata una polemica). I convocati dell'Italia per i Mondiali di Hulst. Polemica che non riguarda Mattia Agostinacchio, che già qualche giorno fa aveva annunciato la fine della sua stagione nel ciclocross per sopraggiunti problemi fisici. Il suo posto nella categoria Under-23, una delle sette in ballo nell'evento in programma dal 30 gennaio all' 1 febbraio, viene preso da Stefano Viezzi: completano le scelte del ct Daniele Pontoni, che spera di migliorare le 3 medaglie portate a casa un anno fa da Liévin, Nicole Azzetti, Elisa Bianchi, Sara Casasola, Tommaso Cingolani, Francesco Dell'Olio, Elisa Ferri, Filippo Fontana, Filippo Grigolini, Giorgia Pellizotti, Patrik Pezzo Rosola e Nicole Righetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mondiali di ciclocross 2026, tutti contro Van Der Poel: i convocati dell'Italia

Approfondimenti su van der

Mathieu Van Der Poel conferma la sua supremazia nel ciclocross, conquistando l’ottava vittoria consecutiva nell’Exact Cross di Mol.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su van der

Argomenti discussi: Stagione 2025/2026: calendario, risultati e highlights di tutte le gare; Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Benidorm 2026: orari, tv, programma, streaming; Mondiali ciclocross Hulst 2026, non ci sarà pubblico da record: ecco perché; EF Education – EasyPost, Mattia Agostinacchio termina la sua stagione di ciclocross: salterà i mondiali.

Ciclocross, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Hulst: Grigolini e Pezzo Rosola attesi tra gli junior, assente AgostinacchioDopo l’epilogo della Coppa del Mondo, il ciclocross internazionale si prepara all’appuntamento più atteso della stagione: i Mondiali di Hulst 2026. La ... oasport.it

Calendario Mondiali ciclocross 2026: programma, orari, tv, streamingArchiviata la Coppa del Mondo, i grandi protagonisti del ciclocross sono pronti ora ad affrontare i Mondiali 2026, giunti alla loro trentunesima edizione. oasport.it

Curata da Anna Orlando e Katlijne Van der Stighelen, e con un comitato scientifico onorario internazionale, la retrospettiva è la più grande degli ultimi venticinque anni dedicata al maestro di Anversa - facebook.com facebook

Mathieu van der Poel Tibor Del Grosso Niels Vandeputte #ciclocross #cxworldcup #hoogerheide x.com