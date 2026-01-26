Molti migranti rigano dritto ma lo Stato resta negligente | la tirannia burocratica va fermata

Dopo aver completato un corso di tre mesi per elettricisti, Omar inizia il tirocinio presso un’azienda, step fondamentale per ottenere la qualifica professionale richiesta. Tuttavia, spesso le istituzioni trascurano le esigenze dei migranti, ostacolando il loro percorso di integrazione e qualificazione. È importante intervenire per migliorare il supporto e garantire pari opportunità a chi si impegna per costruirsi un futuro nel nostro Paese.

Completata la parte teorica di un corso per elettricista della durata di tre mesi, Omar viene mandato in una ditta a fare il suo periodo di tirociniostage, parte integrante del percorso che lo porterà all’ottenimento della qualifica professionale, senza la quale nessuno ti considera nemmeno. Lì per un mese lavora insieme ai dipendenti – esperti e apprendisti – imparando un po’ alla volta a fare le cose più semplici del lavoro, naturalmente gratis. Ogni giorno alle 12 arriva il pranzo, ma è solo per i dipendenti, niente cibo per Omar, deve portarselo da casa. Mi è capitato di andarlo a prendere all’uscita, era sempre l’ultimo perché aveva spesso qualche lavoro da finire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Molti migranti rigano dritto, ma lo Stato resta negligente: la tirannia burocratica va fermata Leggi anche: “Alberto Stasi è innocente come me. Sono stato assolto definitivamente, ma molti continuano a pensare che l’abbia fatta franca”: lo sfogo di Raffaele Sollecito Leggi anche: Dritto e Rovescio, Senaldi spiana la piddina: "Lo Stato deve dimostrare la sua mano pesante" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. 108 #migranti, inclusi diversi bambini, sono bloccati sulla Maridive 703. La nave, nei giorni scorsi, ha effettuato due salvataggi nei pressi della piattaforma Miskar, al largo della Tunisia. Sea Watch: "Due morti, molti feriti" Foto archivio Ansa/Cecilia Ferrara x.com LA TRAGEDIA DEI Migranti Naufragio nel Mediterraneo, 50 morti e un superstite. La guardia costiera: 380 dispersi L’unico superstite è stato portato a Malta. A darne notizia la ong Alarm phone. L’alert della guardia costiera dopo il ciclone Harry è stato diramat - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.