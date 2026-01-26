Moio della Civitella uomo accusato di violenze sull’ex compagna

A Vallo della Lucania, un uomo di 47 anni è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale. L’indagato è accusato di aver commesso gravi reati nei confronti dell’ex compagna. La vicenda è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Un uomo di 47 anni è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a Vallo della Lucania, nell’ambito di un procedimento penale che lo vede indagato per gravi reati commessi, secondo l’ipotesi accusatoria, ai danni dell’ex compagna. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Vallo della Lucania, in attuazione di un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale, su richiesta della Procura. Le accuse contestate riguardano ipotesi di maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni aggravate e tentata rapina. Le indagini sono scattate a seguito di un intervento delle forze dell’ordine presso l’abitazione della coppia, avvenuto nella notte di fine anno. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Moio della Civitella, uomo accusato di violenze sull’ex compagna Era diventato il suo aguzzino: braccialetto elettronico per un 41enne accusato di violenze sull’ex compagnaUn 41enne accusato di violenze sull’ex compagna ha visto interrompersi il suo incubo grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Leggi anche: «Condotte devastanti»: otto anni di reclusione per le violenze sull'ex compagna Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Punizione da applausi a Moio della Civitella! Camillo Passaro disegna una traiettoria perfetta su calcio di punizione e firma uno dei gol più belli della 14ª giornata. Doppietta personale e vittoria spettacolare: Real Cilento 2022 – Pro Sala 4-3 Seconda cat - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.