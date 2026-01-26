Luka Modric, a 40 anni, conferma la sua classe e leadership nel Milan. Con un’ampia presenza in campo e un assist decisivo, il centrocampista croato dimostra ancora una volta il suo valore, contribuendo in modo determinante alla vittoria della squadra. La sua esperienza e il suo ruolo di guida sono elementi fondamentali in un momento cruciale della stagione.

Il tempo passa, Luka Modric no. A 40 anni compiuti, il centrocampista croato firma un’altra prestazione totale con la maglia del Milan: novanta minuti ad altissima intensità, leadership continua e un peso decisivo nell’episodio che sblocca la partita. L’assist per il colpo di testa vincente di De Winter porta la sua firma ed entra subito negli archivi rossoneri. Non è solo una giocata. È un record. Con quel passaggio decisivo, Modric diventa il secondo calciatore nella storia recente del Milan a servire lo stesso numero di assist a 40 anni in una singola stagione. Prima di lui c’era riuscito soltanto Zlatan Ibrahimovic. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Modric infinito: assist record e Milan trascinato dal suo leader

Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’infinito Modric rinnova: nel Milan anche a 41 anni”

Leggi anche: Milan, il rinnovo di Modric è un po’ più vicino: leader in campo e chioccia per i giovani

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Modric infinito. Gol, record e... doppie lacrimeLa Croazia è sempre lui: Luka Modric, bel bene e nel male. Colui che nel giro di un minuto può passare dall’essere l’anti eroe del match al protagonista assoluto - anche se sfortunato, perché la sua ... tuttosport.com

Infinito Modric, già anima del Milan. Chi ha vinto lo Scudetto da protagonista a 40 anni?La Milano rossonera ma più in generale gli osservatori della Serie A sono ai piedi di Luka Modric, quarantenne con l'animo e la voglia del ragazzino, grande protagonista della vittoria di ieri sera ... tuttomercatoweb.com

Modric già super italiano! - facebook.com facebook