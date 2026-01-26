Moda da Demi Moore a Vincent Cassel parata di star per Schiaparelli a Parigi

A Parigi, la presentazione della collezione primaveraestate 2026 di Schiaparelli ha attirato numerose star del cinema e della musica. Tra gli ospiti, Demi Moore, Vincent Cassel, Teyana Taylor e Carla Bruni hanno partecipato all’evento al Petit Palais, sottolineando l’interesse internazionale per la moda haute couture. La manifestazione ha rappresentato un momento di attenzione per il mondo dello spettacolo e dell’alta moda, con presenze di rilievo e look eleganti.

Parata di star a Parigi per la presentazione della collezione primaveraestate 2026 di Schiaparelli. All'ingresso del Petit Palais nella capitale francese hanno sfilato esponenti del cinema e della musica: da Demi Moore a Vincent Cassel, passando per la nominata agli Oscar Teyana Taylor, che ha sfoggiato una vera e propria corona per assistere allo spettacolo di alta moda, e per la ex premiere dame di Francia, Carla Bruni. Tra i presenti anche Jeff Bezos, accompagnato dalla moglie Lauren Sánchez. Questo articolo proviene da LaPresse.

