Mlacic Inter | Fali Ramadani a Milano per il sì definitivo al progetto Chivu Ultimatum di Marotta

Fali Ramadani, agente di Mlacic Inter, è a Milano per discutere il progetto Chivu. Marotta ha fissato un ultimatum e attende una risposta definitiva entro domani. La situazione rimane in attesa di sviluppi, con attenzione rivolta alle prossime decisioni che influenzeranno il futuro del giocatore e della società nerazzurra.

Il mercato dell'Inter si conferma una partita a scacchi giocata su più tavoli, dove il futuro della difesa passa ancora una volta dalla Croazia. Dopo l'ufficialità di Jakirovi?, i fari sono ora puntati su Branimir Mla?i?, il talentuoso centrale dell'Hajduk Spalato che sta vivendo ore decisive per il suo approdo in nerazzurro. Mlacic Inter: Fali Ramadani a Milano per il sì definitivo al progetto Chivu. Nonostante l'accordo tra i club sia già «cristallizzato» sulla base di circa 5 milioni di euro, la trattativa ha vissuto momenti di forte tensione.

Fali Ramadani, noto agente sportivo, sarà a Milano da venerdì e rimarrà fino alla chiusura del mercato.

Fali Ramadani è stato assolto dalle accuse di frode fiscale in un procedimento che lo ha coinvolto negli ultimi mesi.

Argomenti discussi: Incontro Ramadani-Inter per Mlacic. Il difensore prima di firmare vorrebbe…; Inter, confermato l’incontro con Ramadani per Mlacic; Mlacic-Inter ora in bilico. L'ok del giocatore tarda ad arrivare e spunta la sorpresa Ramadani nuovo agente; L'Inter insiste per Mlacic: incontro con Ramadani.

