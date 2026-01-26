Mio marito si è ucciso perché non era informato sui suoi diritti il video-appello di Caterina insieme all’Associazione Luca Coscioni

Caterina, in collaborazione con l’Associazione Luca Coscioni, condivide il suo appello video dopo la tragica perdita del marito Ezio, affetto da Sla, avvenuta due anni fa in provincia di Torino. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza dell’informazione sui diritti e le risorse disponibili, affinché situazioni simili possano essere prevenute. Un messaggio di consapevolezza e solidarietà, volto a promuovere il supporto e la conoscenza in ambito sanitario e sociale.

Caterina ha lanciato da un garage il suo appello in video – realizzato in collaborazione con l’ Associazione Luca Coscioni – perché proprio in un garage si era tolto la vita due anni fa nella provincia di Torino suo marito Ezio, malato di Sla. L’uomo aveva appena ricevuto la prognosi e si suicidò. Non era a conoscenza della possibilità di poter accedere a cure palliative, sedazione profonda e nei casi più gravi come il suo anche alla morte volontaria con assistenza medica. Non era stato avvisato da nessuno. Nel video, Caterina si rivolge al ministro della Salute, Orazio Schillaci, e chiede due cose fondamentali: perché i pazienti non vengono informati e perché spesso nemmeno i medici conoscono o comunicano le possibilità previste dalla legge? All’uomo era stata diagnosticata la Sla, malattia che nei mesi successivi era peggiorata sempre di più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Caterina, vedova di Ezio, malato di SLA, denuncia la carenza di informazioni sui diritti di fine vita nel video appello dell’Associazione Luca Coscioni.

