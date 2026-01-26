Minnesota agenti dell’ICE minacciano giornalisti italiani della Rai

Due giornalisti italiani della Rai sono stati minacciati dall’ICE durante un servizio a Minneapolis. Il video mostra le tensioni tra reporter e agenti delle autorità statunitensi mentre documentavano le attività dell’Immigration and Customs Enforcement. L’incidente solleva questioni sulla libertà di informazione e sulla sicurezza dei giornalisti stranieri impegnati sul campo negli Stati Uniti.

Il video riprende due giornalisti italiani minacciati dall'Immigration and Customs Enforcement (ICE) durante la raccolta del materiale per un servizio sulle attività dell'agenzia federale a Minneapolis. Le immagini sono state mostrate dal programma di Rai 3 "In Mezz'ora". Si tratterebbe di Laura Cappon e Daniele Babbo, che stavano accompagnando in macchina per le vie della città alcuni attivisti (fonte Ansa Video).

Agenti dell'Ice minacciano giornalisti Rai: "Vi tiriamo fuori". Il videoDue giornalisti di Rai3, Laura Cappon e Daniele Babbo, sono stati minacciati dagli agenti dell'Ice durante un servizio a Minneapolis.

Due giornalisti italiani della Rai aggrediti dagli agenti dell'Ice: "Spaccheremo il finestrino e vi trascineremo fuori dall'auto"Due giornalisti italiani della Rai, Laura Cappon e Daniele Babbo, sono stati fermati e minacciati dagli agenti dell’Ice mentre svolgevano il loro lavoro a Minneapolis.

Usa, giornalisti Rai fermati e minacciati dall'ICE a Minneapolis - In mezz'ora 25/01/2026

Argomenti discussi: Usa, Border Patrol e Ice: come sono strutturate e quali sono le differenze?; La battaglia di Minneapolis: in città 3.000 agenti dell'Ice, Trump minaccia di schierare anche l'esercito; Minneapolis, agente federale uccide un’altra persona. Proteste e scontri; Minneapolis: la resistenza quartiere per quartiere contro i raid dell’ICE, la polizia privata di Trump.

Un giudice valuterà se fermare la stretta repressiva Ice sull’immigrazione in Minnesota dopo due uccisioniCresce la pressione sull’amministrazione Trump perché venga avviata un’indagine completa sulla sparatoria mortale, mentre si rafforza un’inedita opposizione bipartisan alla massiccia presenza dell’ICE ... globalist.it

Minneapolis, l’Ice spara e uccide un uomo. Era un infermiere americano di 37 anni. Esplode la protesta. Trump: Agenti Ice sono patrioti e condivide la foto della pistolaPer gli agenti federali un clandestino ricercato ed era armato. Il governatore Walz: Il Minnesota ne ha abbastanza. È disgustoso. Il presidente Trump deve porre fine a questa operazione. Ieri l’Ice ... quotidiano.net

Tim Walz ha accusato il governo federale degli Stati Uniti dopo l'uccisione di Alex Pretti a Minneapolis. "Donald Trump, le chiedo ancora una volta di ritirare queste forze [gli agenti dell'ICE] dal Minnesota. Stanno seminando caos e violenza. Abbiamo assistito r - facebook.com facebook

Minnesota, agenti dell'Ice minacciano giornalisti italiani: "Spaccheremo il finestrino" x.com