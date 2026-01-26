Minneapolis Trump ci ripensa | il Presidente prepara la retromarcia e la resa

La morte di Alex Pretti a Minneapolis ha sollevato profonde riflessioni sul ruolo delle forze dell’ordine e sulla gestione delle proteste. La vicenda, che ha attirato l’attenzione nazionale, sta influenzando il quadro politico e le scelte del presidente Donald Trump. La situazione evidenzia le tensioni tra l’amministrazione federale, le autorità locali e l’opinione pubblica, contribuendo a un momento di riflessione sulle politiche di sicurezza e giustizia negli Stati Uniti.

La morte di Alex Pretti continua a scuotere Minneapolis e l'intero dibattito politico negli Stati Uniti, mettendo sotto pressione l'amministrazione di Donald Trump e aprendo una frattura sempre più evidente tra Casa Bianca, opinione pubblica e istituzioni locali. A distanza di giorni dall'uccisione dell'infermiere durante una protesta, il presidente americano ha scelto una linea attendista, parlando di verifiche in corso e rimandando ogni valutazione definitiva sull'operato degli agenti coinvolti. Una prudenza che arriva dopo una lunga fase di negazione e che coincide con un possibile passo indietro dell' Ice, la polizia federale per l'immigrazione, dalla città-santuario simbolo della resistenza alle politiche migratorie trumpiane. Trump mette la retromarcia per l'Ice a MinneapolisRecentemente, Donald Trump ha deciso di ridimensionare le operazioni dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) a Minneapolis, segnando un cambio di approccio nelle politiche migratorie. La retromarcia di Trump sull'Ice a MinneapolisLa decisione di Donald Trump di riconsiderare la sua posizione sull'Ice a Minneapolis ha suscitato attenzione. Tim Walz ha accusato il governo federale degli Stati Uniti dopo l'uccisione di Alex Pretti a Minneapolis. "Donald Trump, le chiedo ancora una volta di ritirare queste forze [gli agenti dell'ICE] dal Minnesota. Stanno seminando caos e violenza. Abbiamo assistito

