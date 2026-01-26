Minneapolis Trump apre a un possibile ritiro dell’ICE | A un certo punto ce ne andremo

Donald Trump ha annunciato al Wall Street Journal che la Casa Bianca sta valutando un possibile ritiro dell'ICE, dopo aver esaminato la recente sparatoria a Minneapolis che ha coinvolto un agente federale e provocato la morte di Alex Pretti. La decisione sull'operato dell'agente rimane in fase di valutazione, mentre l'amministrazione si prepara a eventuali cambiamenti futuri.

Donald Trump ha dichiarato al Wall Street Journal che la Casa Bianca ha riesaminato completamente la nuova sparatoria avvenuta a Minneapolis sabato scorso, e che l’amministrazione prenderà una decisione sull’operato dell’agente federale che ha ucciso Alex Pretti. In un’apertura inaspettata, il presidente ha ammesso la possibilità di un ritiro, almeno parziale, delle squadre schierate in Minnesota: “A un certo punto ce ne andremo”, ha affermato, senza però indicare tempi precisi. Trump ha aggiunto che resterà comunque “un gruppo diverso” per occuparsi di frodi finanziarie e presunti scandali sui fondi pubblici. 🔗 Leggi su Cultweb.it

