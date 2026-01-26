Minneapolis | Trump accusa il caos dei Dem ma pianifica il ritiro dell' Ice

Durante un'intervista al Wall Street Journal, Donald Trump ha manifestato l'intenzione di valutare un possibile ritiro dell'Ice da Minneapolis, senza specificare una data precisa. La dichiarazione si inserisce nel quadro delle recenti dichiarazioni del ex presidente, che ha criticato il governo dei Democratici per la gestione della città. La notizia si inserisce nel più ampio contesto politico e delle politiche migratorie degli Stati Uniti.

In un'intervista telefonica al Wall Street Journal, Donald Trump sembra aprire all'ipotesi di ritirare l'Ice da Minneapolis, pur senza indicare la tempistica. "A un certo punto ce ne andremo. Abbiamo fatto, hanno fatto un lavoro fenomenale", ha detto il presidente americano. Alla domanda se gli agenti se ne sarebbero andati presto, ha elogiato quanto l'amministrazione ha già fatto in Minnesota e ha risposto: "Lasceremo lì un gruppo diverso di persone per la frode finanziaria". Trump ha indicato un vasto scandalo di frode ai servizi sociali nello Stato come giustificazione per l'intensificazione dei controlli sull'immigrazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

"Occupazione dell'Ice", "Fomentano l'insurrezione": Minneapolis accende lo scontro tra Trump e i demL'occupazione dell'ICE e le accuse di fomentare l'insurrezione hanno acceso il confronto tra Donald Trump e i Democratici a Minneapolis.

Minneapolis, Trump apre a un possibile ritiro dell'ICE: "A un certo punto ce ne andremo"Donald Trump ha annunciato al Wall Street Journal che la Casa Bianca sta valutando un possibile ritiro dell'ICE, dopo aver esaminato la recente sparatoria a Minneapolis che ha coinvolto un agente federale e provocato la morte di Alex Pretti.

