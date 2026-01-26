Minneapolis Tajani | Tra arrestare e uccidere c' è differenza

Durante una visita a Minneapolis, Tajani ha sottolineato l'importanza di distinguere tra arrestare e uccidere, evidenziando come le immagini mostrino abusi e situazioni delicate. La differenza tra l'intervento di polizia e l'esito finale è fondamentale per una riflessione sulla gestione delle forze dell'ordine e sui diritti umani. Le parole del ministro invitano a considerare attentamente le responsabilità in situazioni di emergenza.

