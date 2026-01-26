Minneapolis Tajani | Tra arrestare e uccidere c' è differenza
Durante una visita a Minneapolis, Tajani ha sottolineato l'importanza di distinguere tra arrestare e uccidere, evidenziando come le immagini mostrino abusi e situazioni delicate. La differenza tra l'intervento di polizia e l'esito finale è fondamentale per una riflessione sulla gestione delle forze dell'ordine e sui diritti umani. Le parole del ministro invitano a considerare attentamente le responsabilità in situazioni di emergenza.
"Le immagini parlano di abusi: tra arrestare una persona armata e ucciderla c'è una bella differenza". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite di Ping Pong, su Rai Radio1, rispondendo a una domanda di Annalisa Chirico sulle proteste negli Stati Uniti dopo l'uccisione di un cittadino americano da parte di agenti dell'Ice. "Penso - ha aggiunto il ministro - ci sia una consapevolezza anche nella Casa Bianca". Il caos Minneapolis. Negli Stati Uniti dilaga la polemica dopo gli spari degli agenti dell'Ice, che a Minneapolis hanno ucciso Alex Pretti, infermiere 37enne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Alex Pretti ucciso a Minneapolis, il governo accusa: «Aveva una pistola, voleva uccidere». Ma per due testimoni non era armatoAlex Pretti, infermiere di terapia intensiva di 37 anni, è stato ucciso a Minneapolis.
Tajani, 'dall'Ice abusi, tra arrestare e uccidere c'è differenza'Le immagini parlano di abusi: tra arrestare una persona armata e ucciderla c'è una bella differenza. ansa.it
È sempre Cartabianca. . Proteste anti Ice a Minneapolis, Antonio Tajani: "Queste cose non dovrebbero mai succede ma purtroppo l'uso della violenza da parte della polizia negli Stati Uniti non è una novità" #ÈSempreCartabianca - facebook.com facebook
