Minneapolis Tajani condanna | Tra arrestare e uccidere c' è differenza Meloni tace l' opposizione attacca | Premier abbandoni sudditanza a Trump
Dopo le recenti violenze nel Minnesota, il ministro Tajani ha espresso dure parole condannando gli abusi dell’ICE, sottolineando la differenza tra arrestare e uccidere. Mentre il governo italiano si pronuncia, Meloni mantiene un atteggiamento di incertezza, e l’opposizione chiede chiarimenti sul ruolo del premier. La vicenda evidenzia le tensioni tra tutela dei diritti umani e le scelte politiche di fronte a questioni internazionali.
Dopo le violenze autorizzate dell'ICE nel Minnesota, dal governo le prime affermazioni di denuncia arrivano da Tajani, mentre Meloni ancora tentenna, indecisa tra onestà e sudditanza al potere del "più forte" "Le immagini parlano di abusi: tra arrestare una persona armata e ucciderla c'è una. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
