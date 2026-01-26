Durante il Sundance Film Festival, lo scrittore Salman Rushdie ha commentato la situazione a Minneapolis, evidenziando come le false informazioni abbiano trovato un pubblico. Rushdie ha inoltre espresso considerazioni sulla gestione della sicurezza da parte dell’amministrazione Trump, sottolineando le sfide legate alla comunicazione e alla sicurezza pubblica in un contesto complesso e in evoluzione.

Lo scrittore Salman Rushdie, a margine del Sundance Film Festival, ha parlato della delicata situazione a Minneapolis e, più in generale, sulla gestione della sicurezza dell’amministrazione Trump. “Uno dei motivi del successo dell’autoritarismo è che le bugie che sono state raccontate hanno trovato un pubblico. Hanno raccontato le loro storie, che hanno trovato orecchie disposte ad ascoltarle. Noi siamo i custodi della storia ed è nostro compito raccontare storie migliori. Quindi – ha concluso lo scrittore – penso che siamo tutti sulla stessa barca. Dobbiamo discuterne, superarlo e lasciarcelo alle spalle, speriamo molto presto ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, Salman Rushdie: "Le bugie raccontate hanno trovato un pubblico"

Argomenti discussi: Cineasti del Sundance, le star reagiscono al caos dell’ICE in Minnesota: Non possiamo comportarci come se ciò non stesse accadendo; Alex Honnold ce la fa, il free climber scala un grattacielo alto 500 metri.

Migliorano le condizioni di Salman Rushdie. È sveglio e ora risponde agli investigatoriContinuano a migliorare le condizioni di Salman Rushdie dopo l'aggressione con coltello subita a New York. Secondo quanto riferito da un agente di polizia alla Cnn, lo scrittore è ora in grado di ... ilgiornale.it

Domani, martedì 27 gennaio: le riflessioni sulle opere di Salman Rushdie e Roberta Recchia alla Biblioteca comunale #Riccione #Attualita x.com

Dalla ‘vittoria’ di Cristina Capotondi alle riflessioni sulle opere di Salman Rushdie e Roberta Recchia. Saranno diversi gli appuntamenti organizzati... - facebook.com facebook