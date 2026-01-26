Minneapolis la risposta di Trump | Consegnateci immigrati illegali
L’uccisione di Alex Pretti a Minneapolis da parte di agenti della Border Patrol ha suscitato una forte reazione negli Stati Uniti. La vicenda ha riacceso il dibattito sulle politiche migratorie e sulla gestione degli immigrati illegali, con alcune figure politiche che hanno chiesto risposte più dure. La vicenda evidenzia le tensioni attorno alle questioni di sicurezza e immigrazione, al centro del dibattito pubblico nazionale.
(Adnkronos) – L'uccisione di Alex Pretti a Minneapolis da parte di agenti federali della Border Patrol infiamma gli Stati Uniti. In un clima rovente, Donald Trump prende l'iniziativa e alle accuse mosse contro l'amministrazione reagisce con un piano in 4 punti. Il programma del presidente, esposto in un post sul social Truth, è formulato come.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
