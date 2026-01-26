Durante una conferenza stampa a Minneapolis, il comandante della Border Patrol Gregory Bovino ha chiesto alla popolazione di evitare azioni che possano ostacolare o aggredire le forze dell’ordine. L’appello arriva nel contesto delle proteste seguite all’omicidio di Alex Pretti, sottolineando l’importanza di mantenere il rispetto e la calma durante le manifestazioni.

Durante una conferenza stampa che si è tenuta nel pomeriggio di domenica 25 gennaio a Minneapolis, il comandante della Border Patrol Gregory Bovino ha esortato le persone che protestano per l’ omicidio di Alex Pretti a non continuare a “interferire, ostacolare, ritardare o aggredire le forze dell’ordine “. Bovino si è rifiutato di commentare i video ampiamente diffusi che mettono in dubbio se Pretti avesse effettivamente l’arma puntata. “Ed è proprio per questo, signore e signori, che esiste qualcosa chiamata indagine: per prendere. quei video, raccogliere le dichiarazioni dei testimoni, le dichiarazioni degli agenti, tutti quei minimi dettagli che permettono di ricostruire un quadro veritiero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, Bovino alla popolazione: "Non aggredite le forze dell’ordine"

Leggi anche: Pizzeria in centro vicino alla chiusura: "Violenza e spaccio all'ordine del giorno. Nessun aiuto dalle forze dell'ordine"

Leggi anche: "Serve sinergia con le forze dell’ordine"

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Minneapolis, Bovino alla popolazione: Non aggredite le forze dell’ordine; Ci risiamo | C’è già un altro Minnesota per la caccia dell’Ice, si chiama Maine; Minneapolis, l’atto di forza di Trump contro sindaco e governatore; Proteste a Minneapolis dopo l'uccisione di un uomo. Trump: 'Agenti patrioti'. Un testimone: 'Era disarmato'.

Bovino alla popolazione di Minneapolis: «Non aggredite le forze dell’ordine»(LaPresse) Durante una conferenza stampa che si è tenuta nel pomeriggio di domenica 25 gennaio a Minneapolis, il comandante della Border Patrol Gregory Bovino ha esortato le persone che protestano per ... video.corriere.it

Minneapolis in guerra: lo spaventoso video del lancio di gas tossico sui cittadiniNuovo discutibile attacco di Greg Bovino, comandante della U.S. Border Patrol, contro la popolazione civile a Minneapolis. Il militare a capo della campagna federale contro l’immigrazione nelle gran ... tg.la7.it

Greg Bovino, alto dirigente della U.S. Border Patrol impegnato nelle operazioni federali a Minneapolis, colpisce per l’iconografia delle sue apparizioni pubbliche: cappotto lungo militare, sguardo duro, agenti armati come fondale. Un’estetica che richiama in m - facebook.com facebook

. @IacopoLuzi ci parla delle versioni discordanti che circolano sull'uccisione da parte degli agenti federali di Alex #Pretti, un infermiere 37enne che partecipava alle proteste di #Minneapolis. La Casa Bianca e Gregory Bovino, dirigente della US Border Patrol, x.com