minneapolis alex pretti ucciso con 10 colpi cosa sappiamo finora

A Minneapolis, Alex Pretti è stato ucciso con dieci colpi di arma da fuoco. Le indagini attuali sollevano dubbi sulla versione ufficiale fornita dal dipartimento per la sicurezza interna, che sostiene che Pretti si sarebbe avvicinato agli agenti con una pistola e abbia resistito all’arresto. Video e testimonianze sembrano contraddire questa narrazione, generando tensioni e incertezze sulla dinamica dei fatti.

L'amministrazione Trump è in forte imbarazzo dopo che vari video analizzati dai media americani e due testimoni sembrano contraddire la versione ufficiale del dipartimento per la sicurezza interna, secondo cui Pretti "si è avvicinato agli agenti della Border Patrol con una pistola semiautomatica 9 mm" e "ha resistito violentemente" quando hanno cercato di disarmarlo. L'uomo col telefono in mano: i video della sparatoria Varie riprese della sparatoria, invece, mostrano dapprima l'uomo con un telefono in mano (e non con una pistola), che filma agenti federali in mezzo ad una strada innevata, concentrandosi poi su uno di loro che spinge via una donna e ne fa cadere un'altra. 🔗 Leggi su Feedpress.me

È finita così la vita di Alex Pretti, 37 anni, infermiere in un ospedale per veterani ucciso dagli agenti federali a Minneapolis. L'evidenza delle immagini è davanti agli occhi di tutti, ma l'amministrazione continua a sostenere la tesi della "pericolosità" di Pretti.

