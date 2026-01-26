Minneapolis agenti federali minacciano giornaliste Rai | Rompiamo il finestrino e vi tiriamo fuori dall’auto | VIDEO

A Minneapolis, due agenti federali incaricati del controllo dell’immigrazione hanno minacciato una troupe della Rai, dichiarando di rompere il finestrino dell’auto e di far uscire le giornaliste. L’incidente è stato registrato in un video e solleva questioni sulla libertà di stampa e sui rapporti tra forze dell’ordine e giornalisti negli Stati Uniti.

A Minneapolis, in Minnesota, una troupe della Rai è stata minacciata da due agenti federali deputati al controllo dell’immigrazione. “Spaccheremo il finestrino e la tireremo fuori dall’auto”, dice uno dei due alla donna che guida l’auto, su cui viaggiano le giornaliste italiane Laura Cappon e Daniele Babbo, inviate del programma In Mezz’ora, condotto da Monica Maggioni su RaiTre. La scena è stata interamente filmata con la videocamera. Dalle immagini non è chiaro se si tratti di agenti dell’Ice o della Us Border Patrol. Le due agenzie federali, entrambe dipendenti dal Dipartimento per la Sicurezza interna, nelle ultime settimane sono finite al centro dell’attenzione mediatica in tutto il mondo per le pratiche violente che caratterizzano la loro azione e che a Minneapolis hanno portato all’uccisione di due persone, Renee Good e Alex Pretti, entrambi cittadini statunitensi, colpevoli solo di manifestare il loro dissenso verso l’operato dell’Amministrazione Usa. 🔗 Leggi su Tpi.it

