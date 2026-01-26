Ministro svedese | ‘serve meccanismo UE per rimpatriare gli afghani espulsi’

Il ministro svedese Forssell ha evidenziato la necessità di un meccanismo europeo per facilitare il rimpatrio degli afghani espulsi, sottolineando che molte persone non possiedono documenti di viaggio validi, come il passaporto. La questione evidenzia le sfide pratiche nel gestire le espulsioni e la necessità di coordinamento tra Stati membri dell’UE per affrontare questa realtà.

Il ministro svedese per le migrazioni, Johan Foell, afferma che l’Europa deve creare un meccanismo congiunto per rimpatriare gli afghani con ordini di espulsione Afferma che gli afghani le cui domande di asilo sono state respinte o che hanno commesso crimini in Europa ma sono privi di documenti d’identità sono “più o meno impossibili” da espellere, così come stanno le cose oggi. Le dichiarazioni sono state rilasciate in occasione di una riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni dell’UE a Cipro. Foell ha sottolineato che molti afghani non hanno né il passaporto né altri documenti di viaggio, il che impedisce la loro deportazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

