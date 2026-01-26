Nella partita tra Miniotas e Maretto, i due leader si sono distinti, mentre Trucchetti ha dimostrato una prestazione superiore rispetto a Felder. Bucarelli, con il suo punteggio di 7, ha mostrato un gioco orientato ai compagni, limitando le azioni individuali e contribuendo alla strategia complessiva della squadra.

Bucarelli 7. Classica partita tutto fosforo e cioè più pensata e giocata per i compagni che per se stesso, perché ha tirato solo sei volte. Due volte a fine partita, quando la palla scottava, sbagliando, ma ha anche messo dentro i due tiri liberi che hanno fatto la differenza alla fine. Bucarelli chiude con 0 su 2 da sotto e 1 su 4 dalla distanza con 6 su 8 nei tiri liberi. Virginio 7. Una partita fondamentale buona anche se tra alti e bassi. Ma alla fine porta a casa cinque buoni rimbalzi e chiude con 1 su 3 da sotto e un buon 3 su 6 dalla distanza. Un giocatore che sta risalendo nel rendimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Miniotas e Maretto i due leader. Trucchetti fa meglio di Felder

Out Trucchetti, una nuova occasione per Felder. Si attendono conferme della ’risalita’ di VirginioOut Trucchetti rappresenta una nuova opportunità per Felder, con Virginio in attesa di conferme sulla sua ripresa.

Leggi anche: Di Lorenzo: «Quest’anno c’è continuità rispetto a due anni fa, perciò si riesce a rendere meglio»

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Miniotas e Maretto i due leader. Trucchetti fa meglio di Felder; Intensa, sporca e cattiva: la VL batte Roseto dopo 40 minuti di battaglia (80-79) e si conferma in vetta da sola; Basket, Serie A2: testacoda folle, ma la VL Pesaro batte Roseto; Vuelle, forza e personalità: riecco la vetta in solitaria per gli uomini di Leka. Anche Bergamo ko.

Miniotas e Maretto i due leader. Trucchetti fa meglio di FelderBucarelli gioca per gli altri e alla fine mette dentro i due liberi decisivi. Bertini forza troppo in alcune situazioni. msn.com

A2 - La VL Pesaro soffre ma batte Roseto e resta in vetta alla classificaTutta la capacità della Victoria Libertas Pesaro di saper soffrire nella partita di stasera vinta per 80-79, in volata, contro Roseto. La squadra di coach Spiro ... pianetabasket.com

CHE BATTAGLIA ALLA VITRIFRIGO ARENA MA LA VINCIAMO NOIIIIIIIIIIII RESTIAMO DA SOLI IN TESTA ALLA CLASSIFICAAAAAA 21 punti per Miniotas, 19 per Maretto #PesaroRoseto x.com