Minacce a CCItalia protesta a Tel Aviv

L'ambasciata italiana a Tel Aviv ha inviato una nota di protesta ufficiale al governo israeliano riguardo all'incidente che ha coinvolto due Carabinieri in servizio presso il Consolato di Gerusalemme. L'episodio rappresenta una preoccupazione diplomatica, sottolineando l'importanza di garantire la sicurezza e il rispetto delle rappresentanze italiane all'estero. La situazione è oggetto di attenzione e valutazione da parte delle autorità italiane.

16.10 L'ambasciata d'Italia a Tel Aviv ha indirizzato una "nota verbale" di protesta formale al governo israeliano per l'episodio in cui sono stati coinvolti due Carabinieri,in servizio al Consolato generale di Gerusalemme. Sono stati minacciati da un uomo "presumibilmente un colono" in Cisgiordania. Su ordine del ministro degli Esteri Tajani,l'ambasciatore italiano a Tel Aviv ha presentato reclami presso varie amministrazioni israeliane,anticipando interventi diretti dell'autorità politica italiana.Lo riferisce la Farnesina.

