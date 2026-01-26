Mille giorni fuori casa la strana storia del Sorrento

Mille giorni sono trascorsi dall’ultima partita del Sorrento allo stadio Italia, storico impianto della squadra. In questo periodo, la società e i tifosi hanno vissuto momenti di attesa e riflessione, mantenendo viva la passione per il club. Questo racconto ripercorre la lunga attesa e le vicende che hanno caratterizzato il percorso del Sorrento in questi tre anni, nel rispetto della storia e delle radici del club.

Sorrento, 26 gennaio 2026 – Sono passati 1000 giorni dall’ultima partita del Sorrento allo stadio Italia, la  casa dei rossoneri. L’impianto della città situata in Provincia di Napoli non è omologato per la Serie C, ma i lavori tardano ad arrivare al termine con il Sorrento costretto a disputare le sue partite allo stadio Viviani di Potenza. L’ultima gara casalinga del Sorrento in casa è stata disputata il 30 aprile del 2023, il giorno che ha consegnato ai rossoneri la promozione in Serie C. La terza serie, però, non è una novità nella storia del Sorrento. Anzi, nel campionato 1970-1971 il Sorrento conquistò la promozione in Serie B con la presenza di Giuseppe Bruscolotti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

