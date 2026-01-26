Milano ventottenne nordafricano ucciso da un agente durante un' operazione antidroga | aveva una pistola a salve

In un'operazione in zona Rogoredo, a Milano, un giovane di 28 anni è stato ucciso da un agente durante un intervento antidroga. L’uomo, di origini nordafricane, aveva una pistola a salve e si è avvicinato agli agenti, che hanno reagito. L’episodio solleva questioni sulla gestione delle operazioni di polizia e sulla sicurezza pubblica nella zona.

Un giovane di 28 anni è morto nel tardo pomeriggio, in via Giuseppe Impastato a Milano: secondo le prime ricostruzioni, a sparare il colpo che ha ucciso il ragazzo, un marocchino con precedenti, sarebbe stato un poliziotto. La pattuglia di agenti, sia in borghese sia in divisa, era impegnata in un'operazione antidroga nella zona di Rogoredo. Il personale del 118, giunto sul posto con un'automedica e due ambulanze, non ha potuto far altro che constatare il decesso., Secondo la prima ricostruzione della polizia, il giovane, con precedenti per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale e altri reati, ha incrociato una pattuglia della Volante impegnata in controlli di altre persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, ventottenne nordafricano ucciso da un agente durante un'operazione antidroga: aveva una pistola a salve Approfondimenti su Milano Rogoredo Milano, ventenne nordafricano ucciso da un agente durante un'operazione antidroga: aveva una pistola a salve #Cronaca-Uno || Nella zona di Rogoredo a Milano, un giovane di vent’anni nordafricano è stato ucciso da un agente durante un’operazione antidroga. Milano, morto un ventenne in una sparatoria con alcuni agenti durante un'operazione antidroga: aveva una pistola a salve #Cronaca-Milano || Un ventenne è deceduto a Milano durante un'operazione antidroga a Rogoredo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Casorate Primo, dove la ’ndrangheta nascosta muoveva milioni! Ultime notizie su Milano Rogoredo Milano, punta un’arma a salve contro gli agenti, 20enne ucciso dalla poliziaL’episodio durante un servizio antidroga a Rogoredo, zona nota per lo spaccio. La vittima è un giovane nordafricano. Piantedosi: Nessuno scudo immunitario, ma no a presunzione di colpevolezza ... rainews.it Giovane punta un'arma a salve, ucciso dalla polizia a Milano(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Un ventenne nordafricano è stato ucciso dalla polizia in via Impastato, quartiere Rogoredo, nota zona di spaccio a ... notizie.tiscali.it Milano-Cortina, Piantedosi: Ice non opererà mai sul suolo italiano - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.