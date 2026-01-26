Milano ventenne nordafricano ucciso da un agente durante un' operazione antidroga | aveva una pistola a salve

Nella zona di Rogoredo a Milano, un giovane di vent’anni nordafricano è stato ucciso da un agente durante un’operazione antidroga. L’uomo, avvicinandosi agli agenti con una pistola a salve, ha provocato una reazione fatale. L’incidente si è verificato in via Giuseppe Impastato, portando alla luce una situazione complessa e delicata. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle operazioni di polizia e sulla sicurezza in strada.

Un giovane di 20 anni è morto poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano: il ragazzo, di origine straniera e già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso nel corso di una sparatoria. Secondo le prime ricostruzioni, a sparare il colpo che ha ucciso il ventenne sarebbe stato un poliziotto. La pattuglia di agenti in borghese era impegnata nella zona di Rogoredo in un'operazione antidroga. Il personale del 118, giunto sul posto con un'automedica e due ambulanze, non ha potuto far altro che constatare il decesso., Dalle prime informazioni, secondo la prima ricostruzione della polizia, il giovane ha incrociato una pattuglia della Volante impegnata in controlli di altre persone e quando si è avvicinato, ha estratto una pistola che aveva con sé e l'ha puntata contro gli agenti che hanno reagito sparando, colpendolo alla parte alta del corpo e uccidendolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

A Milano, poco prima delle 18, un ventenne è stato ucciso durante uno scontro con una pattuglia di agenti in borghese in via Impastato, tra Rogoredo e San Donato.

Shock a Milano: sparatoria a Rogoredo, ucciso ventenne a colpi di pistolaUn giovane di 20 anni è morto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano. Il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Sul posto i mezzi del 118 e gli agenti della Q ... tg.la7.it

Ventenne ucciso da agenti in borghese a Milano. La polizia 'Era armato'Ha puntato un'arma verso gli agenti, secondo una prima verifica era a salve. Piantedosi: 'Non diamo scudi immunitari a nessuno'. Salvini: 'Sono dalla parte del poliziotto' (ANSA) ... ansa.it

Il ventenne morto oggi in via Impastato, a Milano, secondo le prime informazioni è stato ucciso da una pattuglia di agenti in borghese. Secondo una prima ricostruzione della Polizia, l'uomo, un nordafricano, ha incrociato una pattuglia della Volante impegnat - facebook.com facebook

Sparatoria a Milano. Un ventenne è stato ucciso da una pattuglia. Aveva una pistola a salve x.com