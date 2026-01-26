Milano sparatoria in strada | morto un ventenne

A Milano, in via Giuseppe Impastato, si è verificata una sparatoria che ha causato la morte di un giovane di circa 20 anni. L'incidente ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti e sottolinea ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza urbana nella città.

Un ragazzo di circa 20 anni è morto in seguito a una sparatoria avvenuta in via Giuseppe Impastato, a Milano. I soccorsi sono intervenuti intorno alle 17.50, insieme agli agenti della Questura.

