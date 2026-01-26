Milano scuole chiuse per le Olimpiadi il 6 febbraio | ecco in quali zone non si farà lezione

Il 6 febbraio, a Milano, le scuole saranno chiuse in alcune zone della città per il passaggio della Torcia Olimpica in occasione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Questa giornata rappresenta un evento importante per la città, coinvolgendo diverse aree e offrendo un momento di condivisione e rappresentanza del grande evento sportivo che si avvicina. Di seguito, l’elenco delle zone interessate dalla sospensione delle attività scolastiche.

Milano si prepara a vivere uno dei momenti simbolici più attesi verso le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, il passaggio della Torcia Olimpica. In vista dell'inaugurazione dei Giochi e dell'arrivo della Fiamma in città, previsto per venerdì 6 febbraio, scatta un piano straordinario per la sicurezza e la gestione della mobilità urbana. E riguarda anche il mondo della scuola. Tutti gli istituti di ogni ordine e grado all'interno della circonvallazione esterna resteranno chiusi. La decisione è stata assunta dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Milano, riunitosi alla presenza anche del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Luciana Volta.

