Milano morto un 20enne | colpito in una sparatoria con la polizia

Un giovane di 20 anni è deceduto nel tardo pomeriggio di oggi a Milano, a seguito di uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine in via Giuseppe Impastato 7. L’incidente si è verificato nel contesto di un intervento di polizia, e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

(Adnkronos) – Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio a Milano, nel corso di una sparatoria con la polizia avvenuta in via Giuseppe Impastato 7. L'allarme è scattato intorno alle 17.53. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Milano e i soccorsi del 118. Per il giovane, colpito da colpi d’arma da fuoco, non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda arriva il commento di Matteo Salvini: "Sono dalla parte del poliziotto, senza se e senza ma". —[email protected] (Web Info) Addio a Paolo Cendon, giurista dei diritti dei più fragili.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su milano morto

Nella tarda giornata di oggi, a Milano, in via Impastato nel quartiere Rogoredo, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto una pattuglia di polizia.

Nella zona di Rogoredo, a Milano, si è verificato un episodio di sparatoria che ha portato alla morte di un giovane di 20 anni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su milano morto

Argomenti discussi: Ritrovato a Milano il ragazzo 14enne che era scomparso nel Veronese; Tragedia a Milano, clochard trovato morto per strada: ucciso dal freddo; Accoltellato in classe da un compagno, muore uno studente di 18 anni; Auto contro un camion dei rifiuti: morto Simone Bonino, l'ex bodyguard di Alberto Genovese.

Milano, polizia spara a un giovane armato: morto 20enne in zona RogoredoBosco della droga, sul posto le pattuglie inviate dalla Questura e le ambulanze. Morto un giovane di origini maghrebine ... msn.com

Sparatoria a Milano, morto un 20enne: urla e momenti di paura. Cosa è successoUn giovane di 20 anni è morto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano. Il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Sul posto i mezzi del 118 ... leggo.it

Sparatoria a Milano, morto un ragazzo di 20 anni - facebook.com facebook

Sparatoria a Milano, morto un 20enne: è stato colpito da una pattuglia di agenti di polizia. «Era armato» x.com