Milano la pistola a salve e l’alt ignorato 28enne ucciso a Rogoredo durante un controllo antidroga
In un episodio avvenuto a Milano, un giovane di 28 anni è stato ucciso durante un controllo antidroga. La vittima, con precedenti legati allo spaccio, è stata colpita in modo fatale in un’area periferica. L’incidente ha sollevato interrogativi sulla gestione delle operazioni di polizia e sulla sicurezza nelle zone più periferiche della città.
La vittima è un 28enne marocchino con precedenti legati allo spaccio. Una sparatoria durante un controllo antidroga è costata la vita a un giovane di 28 anni nella periferia sud di Milano. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 26 gennaio, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato, in zona Rogoredo, area da tempo al centro di operazioni di contrasto allo spaccio di eroina. La vittima è un cittadino marocchino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga, alla resistenza a pubblico ufficiale e ad altri reati. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo sarebbe stato ucciso da un agente di polizia in borghese durante un intervento operativo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Approfondimenti su Milano Rogoredo
Milano, ventenne nordafricano ucciso da un agente durante un'operazione antidroga: aveva una pistola a salve
#Cronaca-Uno || Nella zona di Rogoredo a Milano, un giovane di vent’anni nordafricano è stato ucciso da un agente durante un’operazione antidroga.
Milano, ventottenne nordafricano ucciso da un agente durante un'operazione antidroga: aveva una pistola a salve
Ultime notizie su Milano Rogoredo
Argomenti discussi: Uomo ferito da colpi di pistola a Milano, ferimento dopo una lite; Giallo al Gratosoglio, la lite e poi lo sparo in strada: giovane ferito a un piede; Sparatoria a Milano, l'agguato in un bar: ferito un uomo di 35 anni; Ferito a colpi di pistola in un bar, non è grave.
Milano, la Polizia spara e uccide un ventenne armato: la pistola era a salveSparatoria a Milano, in Via Giuseppe Impastato, dove ha perso la vita un giovane di origini nordafricane. L'episodio è avvenuto attorno alle ore 18 nel quartiere Rogoredo, rinomata zona di spaccio loc ... msn.com
Milano, polizia spara a un giovane armato: morto 20enne in zona RogoredoBosco della droga, sul posto le pattuglie inviate dalla Questura e le ambulanze. Morto un giovane di origini maghrebine ... msn.com
Dalla parte del poliziotto che a Milano ha sparato per legittima difesa a un nordafricano che gli ha puntato una pistola contro. Se giri con la pistola e la punti contro forze dell’ordine è normale rispondano per incolumità. Ora speriamo un giudice non incrimini il x.com
Uomo ferito da colpi di pistola a Milano, ferimento dopo una lite. All'inizio si era pensato a un agguato a sangue freddo #ANSA - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.