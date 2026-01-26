Milano la pistola a salve e l’alt ignorato 28enne ucciso a Rogoredo durante un controllo antidroga

In un episodio avvenuto a Milano, un giovane di 28 anni è stato ucciso durante un controllo antidroga. La vittima, con precedenti legati allo spaccio, è stata colpita in modo fatale in un’area periferica. L’incidente ha sollevato interrogativi sulla gestione delle operazioni di polizia e sulla sicurezza nelle zone più periferiche della città.

La vittima è un 28enne marocchino con precedenti legati allo spaccio. Una sparatoria durante un controllo antidroga è costata la vita a un giovane di 28 anni nella periferia sud di Milano. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 26 gennaio, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato, in zona Rogoredo, area da tempo al centro di operazioni di contrasto allo spaccio di eroina. La vittima è un cittadino marocchino, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga, alla resistenza a pubblico ufficiale e ad altri reati. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo sarebbe stato ucciso da un agente di polizia in borghese durante un intervento operativo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Approfondimenti su Milano Rogoredo

#Cronaca-Uno || Nella zona di Rogoredo a Milano, un giovane di vent’anni nordafricano è stato ucciso da un agente durante un’operazione antidroga.

