Un giovane di 20 anni ha perso la vita a Milano, nel quartiere di Rogoredo, durante un’operazione antidroga condotta dalla polizia. La vicenda, ancora sotto indagine, solleva questioni sul rapporto tra forze dell’ordine e sicurezza pubblica.

Un ventenne è morto, probabilmente colpito dalla polizia nel quartiere di Rogoredo a Milano, durante un'operazione antidroga. Il giovane, pare di origini nordafricane, avrebbe avvicinato gli agenti che stavano controllando un gruppo di persone. Poi avrebbe estratto una pistola, puntandola contro i poliziotti. Uno degli agenti avrebbe risposto alla minaccia e fatto fuoco. Il giovane è crollato a terra ed è morto praticamente sul colpo. I soccorritori del 118 che sono intervenuti dopo pochi minuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, giovane nordafricano ucciso da un agente durante un'operazione antidroga

Approfondimenti su Milano Rogoredo

#Cronaca-Uno || Nella zona di Rogoredo a Milano, un giovane di vent’anni nordafricano è stato ucciso da un agente durante un’operazione antidroga.

#Milano-Rogoredo || In un'operazione in zona Rogoredo, a Milano, un giovane di 28 anni è stato ucciso da un agente durante un intervento antidroga.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Rogoredo

Argomenti discussi: Lonate Pozzolo, per la Procura Jonathan Rivolta è credibile. Le scampanellate, l'aggressione, il coltello alzato di riflesso: così il ricercatore ha ucciso il ladro; Giovane punta un'arma a salve, ucciso dalla polizia a Milano; Rozzano: morto un 70nne, colpito alla gola da una coltellata, accusato un marocchino di 21 anni; Milano: settantenne accoltellato in casa, fermato un ragazzo di 21 anni.

Milano, punta un’arma a salve contro gli agenti, 20enne ucciso dalla poliziaL’episodio durante un servizio antidroga a Rogoredo, zona nota per lo spaccio. La vittima è un giovane nordafricano. Piantedosi: Nessuno scudo immunitario, ma no a presunzione di colpevolezza ... rainews.it

Giovane punta un'arma a salve, ucciso dalla polizia a MilanoUn ventenne nordafricano è stato ucciso dalla polizia in via Impastato, quartiere Rogoredo, nota zona di spaccio a Milano. (ANSA) ... ansa.it

Un ragazzo di 20 anni è morto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano. Il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Sul posto i mezzi del 118 e gli agenti della Questura di Milano. L’allarme è scattato intorno alle 17:53. Per - facebook.com facebook

Un giovane di 20 anni è morto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano. Il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Sul posto i mezzi del 118 e gli agenti della Questura di Milano ANSA / CESARE ABBATE x.com