Milano-Cortina Vianini Lavori consegna varianti di Tai e Valle di Cadore

(Adnkronos) – Da oggi migliorano sicurezza e mobilità lungo l’asse Belluno–Cortina della SS51 Alemagna grazie all’apertura al traffico delle varianti di Valle di Cadore e Tai di Cadore, realizzate da Vianini Lavori Spa e consegnate in anticipo rispetto ai tempi previsti. Le opere, affidate da Anas, rientrano nel Piano Straordinario per l’Accessibilità a Cortina 2021 in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 e rappresentano un investimento dai benefici duraturi sull’intero sistema del Cadore e delle Dolomiti bellunesi, aumentando sicurezza e fluidità dei trasporti in un contesto di crescente flusso commerciale e turistico di uno dei tratti più delicati della viabilità bellunese e di tutto il Nord Est.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

