Milano-Cortina | Ricci ' non vogliamo Ice in Italia'

Il dibattito sulla possibile presenza di Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina si intensifica, con le dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia, Fontana, considerate gravissime. La smentita inviata non chiarisce completamente la situazione, lasciando incertezza sulla partecipazione di Ice. La questione rimane centrale nel contesto delle organizzazioni e delle decisioni che riguardano l’evento, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sulla gestione delle informazioni ufficiali.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - “Le parole del presidente della Regione Lombardia, Fontana, sono gravissime, ancor più dopo la smentita inviata, perché non è possibile che nessuno abbia certezza o meno della presenza di Ice alle Olimpiadi. Anche il solo pensiero che l'Immigration and Customs Enforcement possa mettere piede in Italia per i Giochi è qualcosa di assurdo, a maggior ragione dopo i recenti e vergognosi fatti di cronaca che li riguardano. La scusa che siano una ‘scorta' di Vance e Rubio è inaccettabile, Fontana non si presti a questi giochetti pur di compiacere Trump. Ice non è una forza diplomatica ma un corpo federale degli USA che opera in maniera squadrista, violenta e antidemocratica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il ministro Calenda ha espresso fermezza riguardo alla presenza dell'Ice in Italia, definendola una milizia impreparata, violenta e fuori controllo.

