Milano-Cortina | Maran Pd ' inaccettabile presenza Ice governo smentisca'

Il senatore Maran del Partito Democratico ha espresso preoccupazione riguardo alla possibile presenza di agenti dell'Ice (Immigration and Customs Enforcement) statunitense durante le Olimpiadi Milano-Cortina. Ritiene inaccettabile questa eventualità e chiede al governo di chiarire pubblicamente la posizione ufficiale, per evitare fraintendimenti e garantire la trasparenza in un evento di rilevanza internazionale.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - “In queste ore circola l'ipotesi che agenti dell'Ice possano accompagnare la delegazione Usa alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Le parole di Piantedosi e Fontana aprono in maniera preoccupante alla loro presenza. Proprio per questo va detto con forza: se fosse vero, sarebbe inaccettabile”. Così l'europarlamentare Pd-S&D Pierfrancesco Maran in una nota. “L'Italia non può ospitare, in un evento che parla di pace e sport, apparati noti per pratiche violente, omicidi e violazioni costanti dei diritti umani. Serve subito una smentita chiara e inequivocabile da parte del Governo”, conclude Maran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il Pd al Senato ha presentato un'interrogazione al governo per chiedere conferme sulla presenza dell'Ice alle Olimpiadi Milano-Cortina.

Il presidente della Lombardia, Fontana, ha confermato che forze dell'Ice saranno presenti in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, per monitorare eventuali minacce.

